Lkw mit Weintank kippt auf A1 um: Behälter und Fahrer unversehrt – aber was ist mit dem Wein?

Einsatzkräfte sind seit dem frühen Montagmorgen an der A1 im Einsatz. Foto: Florian Blaes

Ein mit einem 30.000-Liter-Tank für Wein beladener Lkw ist auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Longuich (Landkreis Trier-Saarburg) auf eine angrenzende Grünfläche gekippt. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Fahrer unverletzt. Auch der Tankbehälter wurde nicht beschädigt. Allerdings sei noch nicht geklärt, ob der Wein noch brauchbar ist, so ein Sprecher am Morgen.

Die Sperrung der Abfahrt von der A1 auf die A602 soll voraussichtlich bis zum Nachmittag oder sogar bis zum Abend anhalten. Da Dieselkraftstoff ausgetreten ist, müsse Erdreich entfernt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Zugmaschine mit Tank sei am frühen Montagmorgen auf dem Autobahndreieck Moseltal aus Richtung Saarbrücken auf die A602 Richtung Trier fahrend ins Schlingern geraten. Am LKW entstand ein Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens war zunächst noch unklar, da die Bergungsarbeiten noch andauerten.