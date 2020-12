Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 21:00 Uhr

Spiesen

Lkw mit Bagger kippt um und blockiert Autobahn

Wegen eines umgestürzten Lastwagens ist die Autobahn 8 im Landkreis Neunkirchen Richtung Luxemburg am Montag stundenlang gesperrt gewesen. Der Lkw mit Anhänger habe einen Bagger transportiert und sei vermutlich wegen eines geplatzten Reifens verunglückt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Saarbrücken. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag bei Spiesen. Der 64-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Zudem wurde die Asphaltdecke der Autobahn beschädigt. Der Sachschaden liege bei 60 000 Euro. Auch am Abend war die Autobahn in Richtung Luxemburg wegen Aufräumarbeiten zunächst weiter gesperrt.