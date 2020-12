Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 10:50 Uhr

Laudert

Lkw kippt im Hunsrück auf A61 um: Vollsperrung

Ein Lkw ist auf der Autobahn 61 nahe Laudert (Hunsrück) am Freitagmorgen umgekippt und hat für Behinderungen gesorgt. Das teilte die Polizei mit. Die Strecke musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Norden zwischen Laudert und Pfalzfeld voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auf den Bundesstraßen in der Nähe der Unfallstelle kam es nach Angaben des Online-Verkehrsportals des Landes Rheinland-Pfalz zu Stau.