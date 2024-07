Ein Rettungswagen steht an einem Einsatzort. (zu dpa: «Lkw fährt gegen Leitplanke – Mann lebensgefährlich verletzt»)

Ein Rettungswagen steht an einem Einsatzort. (zu dpa: «Lkw fährt gegen Leitplanke – Mann lebensgefährlich verletzt») Foto: Oliver Berg/DPA

Heusweiler (dpa/lrs) – Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn A1 bei Heusweiler (Regionalverband Saarbrücken) mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige kam morgens aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Sattelzug in einer Kurve von der Autobahn ab, durchfuhr eine Böschung und gelangte dann wieder auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des Lkws abgetrennt und landete zwischen dem Auflieger und der Schutzplanke. Rettungskräfte brachten den Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Die A1 wurde nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt, am Abend waren noch beidseitig die linken Spuren gesperrt.