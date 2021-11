Ludwigshafen

Lkw fährt auf B9 in Trike-Fahrer und verletzt ihn schwer

Ein Mann ist auf der Bundesstraße 9 mit seinem Lkw in den Fahrer eines Trikes gefahren und hat diesen schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall bei Ludwigshafen kommen konnte, war nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen noch unklar. Der 32-jährige Fahrer des Trikes, einem motorbetriebenen Fahrzeug mit drei Rädern, zog sich den Angaben zufolge schwere Verletzungen an der Schulter zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall am späten Mittwochabend unverletzt. Die B9 war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde voll gesperrt. Laut Polizei kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsstörungen.