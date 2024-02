Lkw brennt auf A61 bei Frankenthal

Auf der A61 hat in der Nacht zu Donnerstag ein Lastwagen gebrannt. Das Fahrzeug habe kurz nach dem Autobahnkreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Worms Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, wie eine Sprecherin mitteilte.

HANDOUT – Feuerwehrleute löschen einen brennenden Sattelauflieger auf der A61 bei Frankenthal. Foto: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal/dpa

Frankenthal (Pfalz) (dpa/lrs) – Der Fahrer habe die Zugmaschine noch vom Auflieger abkuppeln und in sicherer Entfernung abstellen können. Der Sattelauflieger, der Metallteile in Gitterboxen geladen hatte, stand den Angaben zufolge in Vollbrand.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Koblenz während der Löscharbeiten voll gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt. Am frühen Morgen wurden beide Spuren wieder freigegeben. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizeisprecherin keine Angaben machen, da bei einem technischen Defekt nicht weiter ermittelt werde.

