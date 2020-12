Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 14:10 Uhr

Lkw bleibt mit Ladung an Eisenbahnbrücke hängen

Frankenstein (dpa/lrs) – Ein mit einem Bagger beladener Sattelzug ist bei Frankenstein (Pfalz) an einer Eisenbrücke hängen geblieben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war die Ladung für eine Durchfahrt zu hoch, so dass der Bagger die Brücke am Montagnachmittag streifte. Sowohl am Bauwerk als auch am Bagger entstand Schaden in zunächst unbekannter Höhe.