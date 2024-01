Landesweit müssen sich die Menschen am Montag auf Proteste von Landwirten einstellen. Mit Traktoren wollen sie den Verkehr lahmlegen und damit gegen Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. Außerdem sind Kundgebungen geplant, auch in Koblenz. Unsere Reporter berichten am Montag ab 6 Uhr vom Geschehen.