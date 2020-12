Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 06:40 Uhr

Landau

Lithiumprojekt soll Batterie-Rohstoff fördern

In einem Geothermiekraftwerk im Süden von Rheinland-Pfalz könnte einer der wichtigsten Rohstoffe für Batterien möglicherweise aus Thermalwässern gewonnen werden: Lithium – mitentscheidend für Elektromobilität. „Wir gehen derzeit davon aus, dass in etwa zwei Jahren die Voraussetzungen für erste Pilotversuche im Geothermiekraftwerk Insheim vorliegen können“, sagte Jörg Uhde, Geschäftsführer der Pfalzwerke geofuture GmbH in Insheim (Pfalz).