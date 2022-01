Saarbrücken

Lisa Becker führt Saar-Grüne in Landtagswahlkampf

Lisa Becker führt die Saar-Grünen als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zur Landtagswahl am 27. März. Ihre Wahl gilt als Durchbruch in den parteiinternen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate.