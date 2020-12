Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Linksextremisten bedrohen Innenminister Lewentz

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat ein Drohschreiben von einer linksextremistischen Gruppe mit einer 9-Millimeter-Gaspatrone erhalten. Darin wird unter anderem ein „radikaler Schlussstich“ unter die kapitalistische Polizeistaatspolitik“ gefordert und mit dem Einsatz von selbst gebauten Brandsätzen in seiner Umgebung gedroht, berichtete Lewentz am Freitag in Mainz. Er habe das am Montag eingegangene Schreiben der Generalstaatsanwalt und der Kriminalpolizei übergeben.