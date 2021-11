Saarbrücken

Linken-Vorsitzender: Spaniol als Spitzenkandidatin

Die Linken im Saarland werden nach Ansicht ihres Landesvorsitzenden Thomas Lutze voraussichtlich mit Barbara Spaniol als Spitzenkandidatin in der Landtagswahlkampf ziehen. „Es ist relativ sicher, dass bei uns Barbara Spaniol auf Platz eins kandidiert“, sagte Lutze am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Die Landesliste für die Wahl am 27. März 2022 soll an diesem Sonntag (21. November) bei einer Mitgliedersammlung in Homburg-Erbach aufgestellt werden.