Berlin

Linken-Chefin Wissler enttäuscht über vorläufige Ergebnisse

Die Linken-Co-Vorsitzende Janine Wissler hat sich am Sonntagabend enttäuscht über das vorläufige Ergebnis ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gezeigt. „Wir haben unser Ziel, in beide Landtage einzuziehen, verpasst“, sagte Wissler am Abend nach den Prognosen von ARD und ZDF. „Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht.“ Trotz der Umfragen habe die Partei gehofft, deutlich besser abzuschneiden.