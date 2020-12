Archivierter Artikel vom 04.07.2020, 17:30 Uhr

Andernach

Linke zieht mit Doppelspitze in den Landtagswahlkampf

Mit einer Doppelspitze zieht die Linke in den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Auf Platz 1 der Landesliste für die Wahl in rund acht Monaten bestimmte ein Parteitag am Samstag in Andernach David Schwarzendahl, auf Platz 2 Melanie Wery-Sims. Der 37-jährige Schwarzendahl erhielt 71,6 Prozent der gültigen Stimmen, er ist stellvertretender Landesvorsitzender und Kreisvorsitzender sowie Stadtratsmitglied in Frankenthal. Die 36-jährige Wery-Sims, Kreisvorsitzende sowie Kreistagsmitglied im Kreis Bernkastel-Wittlich, erhielt 73,1 Prozent der Stimmen.