Andernach

Linke wählt Liste für Landtagswahl im kommenden März

Rund acht Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stehen bei der Linken wichtige personelle Weichenstellungen an. Auf einem Parteitag in Andernach an diesem Samstag (ab 10.00 Uhr) wird die Landesliste der Partei, die noch nie den Sprung in das Landesparlament in Mainz geschafft hat, aufgestellt.