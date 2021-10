Mainz

Linke sucht Neustart nach Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz

Nach einer weiteren Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz strebt die Linke einen Neuanfang an. Auf einem Landesparteitag an diesem Samstag (10.00 Uhr) in Neustadt an der Weinstraße wird der Landesvorstand der Partei neu gewählt. Der komplette Landesvorstand tritt mit Ausnahme eines Beisitzers nicht wieder an.