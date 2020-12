Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 14:30 Uhr

Biermann erhält die Urkunde am 28. Oktober bei einer Feier im Theater Koblenz.

Biermann wuchs in Hamburg auf und siedelte 1953 in die DDR über. Dort veröffentlichte er in den 1960er Jahren erste Lieder und Gedichte. Wegen seines Engagements gegen das SED-Regime verweigerte ihm die DDR 1976 nach Konzerten in der Bundesrepublik die Wiedereinreise.

