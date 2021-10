Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Lichterfest“ als Hoffnungszeichen im Ahrtal geplant

Als Zeichen von Zuversicht und Zusammenhalt plant die Helfervereinigung „Elektroseelsorge(r)“ im flutgeschädigten Ahrtal am Samstag (30.10.) ein „Lichterfest“. In dem Flusstal und an möglichst vielen anderen Orten in Deutschland sollen abends Fassaden, Mauern und Türme grün angeleuchtet werden, wie Mitorganisator Norbert van der Koelen der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. „Wir wollen überall Zeichen der Solidarität setzen und die Bevölkerung daran erinnern, dass das Ahrtal immer noch ein Krisengebiet ist“, erklärt er. Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli sind nach extremem Starkregen 134 Menschen getötet und Tausende Häuser zerstört oder beschädigt worden.