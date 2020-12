Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 14:10 Uhr

Mainz

Lichte hält längeres Engagement in Mainz für denkbar

Interimstrainer Jan-Moritz Lichte hält bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 auch ein längerfristiges Engagement für möglich. „Ich kann mir prinzipiell die Dauerlösung vorstellen, aber das ist nicht das, worüber ich mir jetzt Gedanken mache“, sagte der 40-Jährige am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz in Mainz. Der bisherige Assistent folgt auf Achim Beierlorzer, von dem sich die Mainzer am Montag nach zwei Bundesliga-Niederlagen und weiteren internen Querelen getrennt hatten.