Mainz

Lewentz will sich bei Finanzausgleich an Hessen orientieren

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will sich bei der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs an Hessen orientieren. Zwei Jahre für die Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs (VGH) Rheinland-Pfalz seien ambitioniert, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag im Landtag. „Die hessische Landesregierung und andere haben ähnliche Urteile kassiert.“ Daher werde sich die Landesregierung anschauen, wie Hessen das gemacht habe.