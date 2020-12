Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 18:00 Uhr

Mainz

Lewentz: Werden um Air Base Spangdahlem kämpfen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat den von der US-Regierung angekündigten Truppenabzug vom Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel erneut kritisiert. Die Air Base sei einer der modernsten Luftwaffenstützpunkte weltweit, sagte er am Mittwoch bei einer Anhörung im Innenausschuss des Landtags. Die US-Pläne nannte er einen „Schlag ins Gesicht der vielen deutschen Mitarbeiter“ auf dem Stützpunkt. „Wir werden weiter für den Standort kämpfen“, sagte er. Die Landesregierung stehe in engem Kontakt zu den in Rheinland-Pfalz stationierten US-Streitkräften.