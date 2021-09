Neustadt/Mainz

Lewentz Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz ist neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss. Der Vorstand habe den Minister, der in der neuen Wahlperiode auch für das Kulturelle Erbe des Landes zuständig ist, am Montag einstimmig gewählt, teilte die Stiftung in Mainz mit. Lewentz' Vorgänger war der aus der Regierung ausgeschiedene Wissenschaftsminister Konrad Wolf (beide SPD).