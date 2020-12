Mainz

Lewentz: Verfassungsschutz hat „Querdenker“ im Blick

Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz hat die „Querdenker“-Bewegung im Blick. „Für Rheinland-Pfalz liegen derzeit allerdings keine Erkenntnisse für eine Einstufung als Beobachtungsobjekt vor“, sagte Innenminister Roger Lewentz am Mittwoch in Mainz vor Beginn der Innenministerkonferenz. „Sollten solche Erkenntnisse gewonnen werden, wird sich Rheinland-Pfalz einem solchen Schritt nicht verschließen“, betonte der Sozialdemokrat. „Der Verfassungsschutz ist auf diesem Feld sehr aufmerksam unterwegs, auch wenn die Querdenker-Szene noch kein förmliches Beobachtungsobjekt ist.“ Die Innenministerkonferenz will sich an diesem Donnerstag mit dem Thema befassen.