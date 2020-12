Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Lewentz: Unterstützung für Vereine in Existenznot möglich

Auch Sportvereine mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums grundsätzlich in das Bundesprogramm Corona-Sofort-Hilfe für kleine Unternehmen einbezogen. Der Sportminister Roger Lewentz (SPD) habe die Präsidien der Sportbünde des Bundeslandes nach entsprechender Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium darüber informiert, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.