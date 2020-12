Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 11:20 Uhr

Lahnstein

Lewentz übergibt drei Drohnen an Rettungshundestaffeln

Drei Drohnen sollen der Feuerwehr in Rheinland-Pfalz künftig bei speziellen Einsätzen helfen. „Besonders bei Trümmerlagen, in unwegsamem Gelände mit Steilhängen, aber auch bei Hochwasser, Waldbrand oder Gefahrgutunfällen können sich die Einsatzkräfte mittels Drohne einen Überblick verschaffen und die Lage besser einschätzen, ohne sich selbst zu gefährden“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Lahnstein anlässlich der Übergabe der drei fliegenden Kameras laut einer Mitteilung.