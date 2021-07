Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lewentz: Tun alles, um Gewissheit über Vermisste zu bekommen

Die rheinland-pfälzische Polizei wird die Suche nach den Vermissten der Hochwasser-Katastrophe bis auf weiteres fortsetzen. „Wir haben uns fest vorgenommen, alles dafür zu tun, dass wir den Menschen Gewissheit über ihre Angehörigen geben können“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jeder Fall werde akribisch abgearbeitet. Derzeit werden in Rheinland-Pfalz noch 149 Menschen vermisst.