Mainz

Lewentz stellt Unfall-Bilanz für 2020 vor

So wenig Verkehrstote wie nie, weniger Verletzte und ein deutlicher Rückgang der Unfälle: Die Corona-Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen und Lockdowns hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz. Innenminister Roger Lewentz (SPD) stellt die Einzelheiten für das Jahr 2020 heute in Mainz vor. Dabei stehen neben der Gruppe der jungen Fahrer und Motorradfahrer auch die Pedelec-Fahrer im Fokus.