Mainz

Lewentz sieht römische Vergangenheit als gemeinsames Band

Innenminister Roger Lewentz (SPD) will dem römischen Erbe von Trier, Mainz und anderen Orten in Rheinland-Pfalz mehr Sichtbarkeit geben und für den europäischen Integrationsprozess nutzen. „Wir wollen unsere römische Vergangenheit viel stärker betonen in der europäischen Vernetzung“, sagte Lewentz, der im Mai die Ressortverantwortung für die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) mit den Landesmuseen übernommen hat.