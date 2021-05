Mainz

Lewentz ruft zu engagiertem Bundestagswahlkampf auf

Der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Lewentz hat für den zweiten Koalitionsvertrag mit den Grünen und der FDP geworben und zu einem engagierten Bundestagswahlkampf aufgerufen. „Wir sind der erste SPD-Landesverband, mit dem ein so ambitioniertes Klimaziel vereinbart wurde“, sagte Lewentz am Donnerstagabend beim digitalen Parteitag der SPD in Mainz. Die Ampel-Regierung will Klimaneutralität bis spätestens 2040 erreichen.