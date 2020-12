Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 09:40 Uhr

Mainz

Lewentz: Rheinland-Pfälzer halten sich weitgehend an Regeln

Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz halten sich nach Einschätzung von Innenminister Roger Lewentz in der Corona-Pandemie nach wie vor an die Regeln. „Das Verhalten ist immer noch sehr diszipliniert“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Bilder, wie wir sie am vergangenen Wochenende aus Berlin wahrnehmen mussten, sind für mich in Rheinland-Pfalz noch ein gutes Stück unvorstellbar“, sagte Lewentz mit Blick auf ohne Abstand und Masken feierende Gruppen.