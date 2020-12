Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 18:10 Uhr

Lewentz: Polizeipiloten für möglichen Corona-Einsatz schulen

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Piloten der Polizeihubschrauberstaffel sollen für einen möglichen Nottransport von Corona-Patienten geschult werden. Das kündigte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Ludwigshafen an. Es gehe vor allem um die Besonderheiten der Hygienemaßnahmen bei Infektionstransporten.