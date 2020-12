Rheinland-Pfalz

Die Polizei Rheinland-Pfalz erhöht am Wochenende ihre Präsenz und wird verstärkt Kontrollen in den Innenstädten des Bundeslandes durchführen. Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag mitteilte, geschieht dies vor dem Hintergrund der Ereignisse in Stuttgart und mehrerer angemeldeter Versammlungen am Wochenende.