Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lewentz: Noch vierstellige Zahl von Vermissten

In Rheinland-Pfalz werden nach der Hochwasserkatastrophe immer noch viele Menschen vermisst. „Wir sind insgesamt immer noch in einem vierstelligen Bereich“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Genauer könne er die Zahl derzeit nicht angeben. „Wir haben in einem vierstelligen Bereich schon Vermisstensituationen nachverfolgen und auflösen können“, betonte er. „Die Polizei arbeitet das sehr konsequent ab.“