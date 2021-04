Mainz

Lewentz nennt Beobachtung einiger Querdenker „folgerichtig“

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, extremistische Teile der Corona-Protestbewegung zu beobachten, als „folgerichtig“ bezeichnet. „Es ist nicht zu akzeptieren, dass seit Beginn der Pandemie unsere demokratische Grundordnung und staatliche Einrichtungen zunehmenden Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt sind und demokratische Entscheidungsprozesse in einer Weise verächtlich gemacht werden, die eine Gefahr für unsere Innere Sicherheit bedeutet“, sagte Lewentz am Mittwoch in Mainz.