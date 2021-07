Mainz

Lewentz legt Konzept zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch vor

Sexueller Missbrauch von Kindern nimmt in Rheinland-Pfalz zu: 670 Fälle wurden im vergangenen Jahr angezeigt und damit 3,6 Prozent mehr als 2019. Etwa 130 Spezialisten gehen landesweit – sowohl im LKA als auch in einzelnen Polizeiinspektionen – diesen Delikten nach. Auf viele Fälle werden die Ermittler durch Hinweise von Internet-Providern und Behörden in den USA aufmerksam gemacht. Erste Anlaufstelle dafür ist das Bundeskriminalamt, das die Fälle dann in die Länder weiterleitet.