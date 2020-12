Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 17:30 Uhr

Mainz

Lewentz hält Bundesliga-Geisterspiele im Mai für vorstellbar

Der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz (SPD) hält „Geisterspiele“ in der Fußball-Bundesliga rund um den 20. Mai für vorstellbar. Bei dieser Perspektive wisse er sich in Übereinstimmung mit dem 1. FSV Mainz 05, der sich bislang streng an den Auflagen der Gesundheitsbehörden bei der Gestaltung des Trainings orientiere, sagte Lewentz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.