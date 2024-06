Mainz

Parteien

Lewentz gibt Vorsitz der SPD Rheinland-Pfalz ab

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Roger Lewentz (SPD), Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, nimmt an einer Pressekonferenz der SPD Rheinland-Pfalz teil. Foto: Jörg Halisch/dpa

Roger Lewentz wird als Landesvorsitzender der SPD in Rheinland-Pfalz aufhören. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Mainz am Mittwoch aus Parteikreisen erfuhr, soll die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Nachfolgerin an der Spitze der Landespartei werden. Zuvor hatte die Zeitung «Rheinpfalz» darüber berichtet.