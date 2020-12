Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Lewentz gegen strengere Prüfung von Versammlungen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat sich gegen rigidere Prüfungen von Versammlungen und Demonstrationen ausgesprochen. „Wir haben ausreichend Möglichkeiten mit Versammlungen in Rheinland-Pfalz umzugehen oder Versammlungen aufzulösen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Daher sehe ich keinen Anlass für eine Verschärfung des Versammlungsrechts. Die rheinland-pfälzische Polizei hat die Lage bislang immer im Griff.“