Mainz

Lewentz fordert Konkretisierung zu Bundeswehr-Strukturreform

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat das Bundesverteidigungsministerium um Details der Pläne für eine Strukturreform der Bundeswehr gebeten. Für Rheinland-Pfalz seien das Kommando Sanitätsdienst in Koblenz, das Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung in Diez und der Sanitätsstandort Rennerod von sehr großer Bedeutung, schrieb Lewentz am Donnerstag in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Er wäre dankbar, wenn Kramp-Karrenbauer ihre Pläne gegenüber der Landesregierung konkretisieren könne.