Kusel/Mainz

Lewentz „erschüttert“ – Mehr Gewaltdelikte gegen Polizisten

Widerstand, Bedrohung und tätliche Angriffe gegen Polizisten nehmen in Rheinland-Pfalz seit Jahren zu. 2019 seien 1582 solcher Gewaltdelikte registriert worden, 2020 seien es bereits 1715 gewesen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz. Im ersten Quartal 2021 seien schon 1164 solcher Taten gezählt worden, neuere Zahlen gab es noch nicht. „Zum letzten Mal ist am 17. März 2010 ein rheinland-pfälzischer Polizist ermordet worden“, sagte Lewentz. Der 42 Jahre alte Angehörige einer Spezialeinheit war von einem Rocker der Hells Angels in Anhausen im Kreis Neuwied erschossen worden.