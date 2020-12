Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 16:50 Uhr

Koblenz/Hahn

Lewentz betont Verbundenheit mit Hahn-Beschäftigten

Die Hunsrück-Region ist nach den Worten von Innenminister Roger Lewentz (SPD) wirtschaftlich erfolgreich und bedeutsam für die erfolgreiche Gesamtentwicklung von Rheinland-Pfalz. „Natürlich steht dementsprechend die Landesregierung zum Flughafen Hahn und dessen Mitarbeitern am Hunsrück-Airport“, teilte das Innenministerium am Montag in Mainz auf Anfrage mit. Minister Lewentz habe am Montagmorgen aus seinem Urlaub mit Betriebsratschef Thomas Dillmann und Verbandsgemeindebürgermeister Harald Rosenbaum (CDU) telefoniert.