Mainz

Lewentz begrüßt einheitliche Regelung zu Reichsflaggen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die von der Innenministerkonferenz beschlossene einheitliche Regelung im Umgang mit Reichs- und Reichskriegsflaggen begrüßt. „Ordnungsbehörden und Polizei müssen überall in Deutschland rechtssicher gegen das Verwenden von Reichs- und Reichskriegsflaggen vorgehen können, wenn diese als Provokation oder gar unter aggressiven Begleitumständen verwendet werden“, sagte er am Dienstag. Deshalb sei es gut, dass die Innenminister hierzu eine einheitliche Regelung gefunden hätten. Die rechtsextreme Szene müsse überall in Deutschland bei entsprechender Verwendung dieser Flaggen mit Konsequenzen rechnen.