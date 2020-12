Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 02:20 Uhr

Mainz

Letzter Schultag vor den Herbstferien

In Rheinland-Pfalz beginnen heute für rund 521 000 Schüler und etwa 41 000 Lehrer die zweiwöchigen Herbstferien. Für Schüler, die noch Unterrichtsstoff in Mathe und Deutsch aufholen müssen, wird nach dem Vorbild der Sommerschule eine Herbstschule angeboten. Sie beginnt in der ersten Woche.