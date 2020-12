Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 16:40 Uhr

Mainz

Letzte Urteile im Prozess um Marihuana-Plantagen

Mit den letzten Urteilen ist der Prozess um eine Drogenproduzenten-Bande mit Marihuana-Plantagen in Hessen und Rheinland-Pfalz zu Ende gegangen. Die Richter am Mainzer Landgericht verhängten am Mittwoch gegen die verbliebenen von ursprünglich insgesamt neun Angeklagten – acht Männer und eine Frau – Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten, sieben Jahren und sieben Jahren und drei Monaten. Sie befanden sie des bandenmäßigen Drogenhandels schuldig.