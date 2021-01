Mainz

Leipzigs Stürmer Hwang steht vor Leihe: Mainz ein Kandidat?

RB Leipzigs Stürmer Hee-Chan Hwang könnte noch im Winter-Transferfenster an einen anderen Verein verliehen werden. Dies berichtet der „Kicker“ am Sonntag. Sportdirektor Markus Krösche sagte dem Fachblatt: „Man muss abwarten, wie sich die Dinge bis zum Ende der Transferphase entwickeln. Es gibt Konstellationen, in denen Spieler für sich abschätzen: Bin ich mit der bisherigen Einsatzzeit zufrieden oder nicht?“ Darauf basierend müsse man eine Entscheidung treffen, fügte Krösche an.