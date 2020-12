Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 15:20 Uhr

Cochem

Leinen von Schiffen auf der Mosel gelöst

Am Moselufer in Cochem haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag die Leinen von zwei Schiffen gelöst. Die Schiffe trieben daraufhin in der Flussströmung ab und stießen an beiden Ufern mit einem Fahrgastschiff sowie mit einer Anlegestelle für Sportboote zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.