Leihgabe Lankford schlägt ein: Wehen siegt gegen FCK

Am Donnerstag ausgeliehen, am Samstag Matchwinner: Kevin Lankford erlebt beim SV Wehen Wiesbaden eine Traumwoche. Nach dem Sieg auf dem Betzenberg tauscht Traditionsverein Lautern direkt den Trainer.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Erst die Leihe, dann der Jokereinsatz und nach drei Minuten Spielzeit direkt das Siegtor: Debütant Kevin Lankford hat beim SV Wehen Wiesbaden ein Traumdebüt gefeiert und den Hessen einen ganz wichtigen Sieg in der 3. Fußball-Liga beschert. Der 22-Jährige, der für ein halbes Jahr vom FC St. Pauli zum SVWW kommt, wurde beim 1:0 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag in der 67. Minute eingewechselt und schoss kurz danach den Treffer des Tages.

„Es war hochverdient, dass wir das Spiel gewonnen haben. Insbesondere in der ersten Halbzeit hatten wir sehr viele Chancen, haben es aber leider nicht geschafft, das 1:0 zu machen. Natürlich bin ich überglücklich, dass es mir dann gelungen ist“, sagte Lankford, der nach einer starken Vorlage von Phillip Tietz richtig einlief und zum entscheidenden Tor einschoss.

„Viel wichtiger sind aber die drei Punkte“, stellte der neue Offensivmann fest. Wie wichtig die drei Punkte für den gebeutelten Traditionsclub 1. FC Kaiserslautern gewesen wären, zeigte sich noch am Samstagabend. Die Pfälzer trennten sich von Trainer Jeff Saibene, der erst im Oktober 2020 auf Boris Schommers gefolgt war und nun wie sein Co-Trainer „aus sportlichen Gründen“ freigestellt wurde.

Wiesbaden und Trainer Rüdiger Rehm sind nach zuletzt vier sieglosen Drittliga-Partien hingegen erleichtert, dass es endlich mit dem ersten Dreier im Jahr 2021 geklappt hat. „Wir sind einfach froh, dass wir mal wieder gewonnen haben. Wir haben diesen Sieg gewollt und wussten, dass es auch ein dreckiger Sieg werden kann“, sagte Rehm, der den Erfolg als „hochverdient“ und das 1:0 als „sogar fast zu wenig“ einstufte. Er hoffe, dass angeschlagene Spieler nun zusätzlich zurückkommen, „damit wir im nächsten Spiel noch mehr Power haben“.

