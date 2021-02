Nassau

Leifheit verbucht Umsatz- und Ergebnisplus

Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat im Corona-Jahr 2020 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Einerseits habe das Unternehmen mit Sitz in Nassau an der Lahn unter coronabedingten monatelangen Schließungen von Fachgeschäften gelitten, sagte Vorstandschef Henner Rinsche am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Andererseits würden manche Leifheit-Produkte wie Boden- und Saugwischer verstärkt gekauft: „Das sind absolute Renner.“ Das Hygienebewusstsein sei wegen der Pandemie generell größer geworden.