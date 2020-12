Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 16:10 Uhr

Nassau

Leifheit im ersten Halbjahr mit deutlichem Umsatzplus

Mehr Umsatz auch aufgrund TV-Produktwerbung sowie reduzierte Kosten haben dem Haushaltswaren-Hersteller Leifheit gute Zahlen eingebracht. Nach Steuern ergab sich für das erste Halbjahr 2020 ein Gewinn von sechs Millionen Euro (Vorjahr: drei Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag am Firmenstammsitz in Nassau an der Lahn mitteilte. „Leifheit hat 2020 in 16 Ländern Fernsehspots geschaltet – hier ist nachweislich der Absatz teilweise spektakulär gestiegen“, sagte ein Unternehmenssprecher.