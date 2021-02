Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 15:00 Uhr

Offenbach

Leichter Schneefall am Wochenende

Das Wetter bleibt überwiegend nasskalt. Die Zeichen deuteten weder auf knackig kaltes Winterwetter hin noch auf eine deutliche Milderung, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mit. Immerhin sorge die Polarluft in höheren Lagen für „ein brauchbares Winterfeeling“. Die Grenze liegt bei etwa 400 Metern.